Profondo cordoglio in Molise per l'improvvisa scomparsa del 46enne Videomaker Salvatore Mignogna

Profondo il cordoglio a Campobasso e in tutto il Molise per l’improvvisa scomparsa di Salvatore Mignogna. Aveva 46 anni. Il videomaker, è morto oggi a Roma, a causa di un malore improvviso mentre si trovava in piscina

La notizia si è presto diffusa in regione, provocando profonda commozione. Il 46enne era infatti molto conosciuto e stimato.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. Tra questi quello del presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino: “Ciao Salvatore, non riesco a scrivere altro”.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di Altomolise.net