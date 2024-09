I Magnifici 50: La Classe del 1974 di Agnone Festeggia alla Grande!

Un gruppo di 60 amici, quasi tutti nati ad Agnone nel 1974, si è ritrovato per celebrare un traguardo speciale: i loro 50 anni. Anche se alcuni, a causa di impegni personali, non hanno potuto partecipare, la festa è stata comunque un momento di grande allegria e condivisione. Un evento che fa riflettere sul passato: negli anni '70 Agnone era ancora una comunità vibrante, con numerose nascite, e lo spopolamento sembrava un'idea lontana.

Il raduno è iniziato nella storica piazza del paese, dove gli ex compagni di scuola si sono dati appuntamento. Dopo una Santa Messa presso la bella chiesa agnonese di Sant'Emidio, ha officiato Don Paolo, per celebrare questo importante traguardo, il gruppo ha brindato con un aperitivo, pronto a vivere una giornata all'insegna del divertimento. Con l’entusiasmo di una gita scolastica, i cinquantenni hanno noleggiato un autobus e sono partiti verso la costa adriatica, per un pranzo speciale A Fossacesia in un ristorante sul mare, il Cavalluccio.

Tra risate, musica e ricordi d'infanzia, la giornata è stata un'esplosione di allegria, con un pizzico di nostalgia per i tempi passati. I racconti di gioventù, le storie di scuola e i momenti condivisi hanno riportato alla memoria un periodo in cui la vita ad Agnone era scandita da un ritmo diverso, più vivace e pieno di giovani.

L'incontro non è stato solo un’occasione per festeggiare un compleanno collettivo, ma anche per rinsaldare legami che, nonostante gli anni, sono rimasti intatti. Tra battute, abbracci e brindisi, i "magnifici 50" di Agnone hanno dimostrato che, a dispetto del tempo che passa, l’amicizia e l'appartenenza a una comunità restano per sempre.

Augurissimi ai magnifici 50enni da Altomolise.net