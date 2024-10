Dal 1 novembre Lucio Masciotra prendera' servizio a tempo indeterminato presso il comune di Agnone come "Operatore Tecnico Esperto"

In data 4 ottobre 2024, presso il Palazzo Municipale di Agnone, si è deliberato l’assunzione a tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali) di Lucio Masciotra, vincitore del concorso per un posto di "Operatore Tecnico Esperto" nel 3° Settore Servizi Tecnici, a decorrere dal 1 novembre 2024. La decisione segue la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026 e l'attivazione della procedura concorsuale, completata con la pubblicazione della graduatoria finale. Il trattamento economico lordo annuale per il nuovo dipendente è fissato in € 23.054,15, inclusivo di stipendio, indennità e tredicesima. La delibera stabilisce anche l’approvazione dello schema di contratto di lavoro e la necessità di garantire la regolarità amministrativa e contabile dell’operazione.

Altomolise.net augura buon lavoro all'imminente “operatore tecnico esperto” Lucio Masciotra

Leggi determina https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/L/luciovincit.pdf