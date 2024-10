Ricerca di Personale per Servizi di Assistenza Domiciliare: Profili Richiesti

La ASSeL - Assistenza e Lavoro Società Cooperativa Sociale, in collaborazione con l'Agenzia Agorà, ricerca diverse figure professionali per il progetto "Servizi di Assistenza Domiciliare agli Anziani", finanziato dal PNRR, per conto dell'Ambito Territoriale Sociale di Agnone. I profili richiesti sono: Assistente Sociale, Assistente Domiciliare, Operatore Socio-Sanitario, Fisioterapista, Infermiere di Comunità e Ostetrica di Comunità.

Requisiti di Accesso

I candidati devono essere maggiorenni e possedere il titolo di studio e abilitazione necessari per il profilo scelto.

Selezione

La selezione avverrà tramite colloqui, con attenzione a garantire almeno il 30% di occupazione giovanile e femminile tra le nuove assunzioni. La scelta dei candidati sarà discrezionale.

Trattamento Economico

Il trattamento economico sarà conforme al CCNL delle Cooperative Sociali, con possibilità di miglioramenti contrattuali.

Modalità di Presentazione

Le domande, redatte in carta semplice e accompagnate da CV e documentazione necessaria, possono essere inviate via email o presentate a mano presso gli uffici indicati.

Privacy

I dati personali saranno trattati secondo il Regolamento (UE) 2016/679.

Pubblicità

L'avviso sarà pubblicato sui siti delle cooperative coinvolte e tramite altre fonti informative.

Per ulteriori dettagli, consultare i siti web delle cooperative o contattare gli indirizzi email forniti.

Leggi Avviso: https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/A/avviso-di-ricerca-personale.pdf