Graduatorie Progetti Servizi Prima Infanzia, nido, micronido, sezioni primavera, spazio gioco

Negli scorsi giorni sono state definite le graduatorie dei progetti per i servizi alla prima infanzia, nido, micronido, sezioni primavera, spazio gioco per gli anni educativi 2024/2025 e 2025/2026. Sono già stati attivati o saranno attivati nei prossimi giorni 71 progetti complessivi in 57 comuni molisani, 21 in provincia di Isernia e 36 in provincia di Campobasso, per un importo complessivo che sfiora i 4 milioni di €.

Enorme soddisfazione per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti. Lavoro pianificato attraverso un costante e proficuo dialogo istituzionale tra Regione Molise, Enti locali e tutti i partner di progetto individuati dai Comuni.

Per la prima volta alcuni servizi sono stati attivati ad inizio settembre e avranno la durata di quasi 11 mesi, da settembre 2024 a luglio 2025, per garantire continuità nei servizi educativi. Il bando biennale, con l’auspicabile riapertura dei termini per il prossimo anno educativo, garantirà certezze alle famiglie e agli operatori dei servizi e una maggiore qualità dei servizi educativi.

Inoltre, con determina n. 5195 del 21/09/2024 sono stati garantiti fondi a valere su risorse FESR – FSE + oltre che per il prossimo biennio anche per gli anni educativi 2026/2027 2027/2028. Un chiaro esempio di ottima programmazione a breve medio termine che potrà essere integrata con nuove e maggiori risorse qualora necessarie a garantire ulteriori richieste che emergeranno dai territori. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/A/all._det._graduatoria_generale_finale_dei_progetti_a.e._24_26.pdf