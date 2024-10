DifficoltÃ  per le Cooperative Locali: La Coop Self, fondata ad Agnone, gestirÃ  il micronido di Rionero Sannitico

Negli scorsi giorni sono state definite le graduatorie dei progetti per i servizi alla prima infanzia relativi agli anni educativi 2024/2025 e 2025/2026. In questo contesto, sono stati attivati o verranno attivati a breve 71 progetti in 57 comuni molisani, con un investimento complessivo di quasi 4 milioni d

Ad Agnone, il micronido comunale ha ricevuto un supporto finanziario di circa 30.000 euro e viene gestito tramite affidamento dopo un bando di gara pubblico dalla cooperativa NuovaAssistenza, con sede a Isernia. Questa decisione solleva interrogativi sull'assegnazione di risorse a una cooperativa esterna, mentre la cooperativa Self Onlus, fondata ad Agnone, ha ottenuto un finanziamento di 30.000 euro per un micronido a Rionero Sannitico, attraverso un affidamento diretto. Se le risorse sono equivalenti, perché gli operatori locali sono costretti a fare i pendolari? e se i requisiti richiesti per l'affidamento alla Coop Self sono risultati idonei per il micronido di Rionero Sannitico perche' affidare il delicato servizio a Coop esterne al territorio e non valorizzare le risorse umane e professionali locali?

La Self Onlus ha gestito il micronido di Agnone per ben 14 anni e ora avrà il compito di gestire quello di Rionero Sannitico. Sebbene le cooperative esterne vincitrici di bandi pubblici meritino legittimo riconoscimento, è fondamentale valorizzare anche le competenze e le risorse locali. Questo approccio è essenziale affinché le scelte di finanziamento garantiscano servizi non solo efficaci, ma anche radicati nella comunità.

In sintesi, la programmazione dei servizi alla prima infanzia rappresenta una sfida cruciale per il futuro educativo dei più piccoli. È imperativo che le decisioni di finanziamento prendano in considerazione le realtà locali per costruire un sistema di servizi realmente rispondente alle esigenze delle famiglie molisane.