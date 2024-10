160 Anni di Croce Rossa Italiana: Celebrazione a Campobasso con le Infermiere Volontarie e le AutoritÃ  Regionali

160 anni di Croce Rossa Italiana celebrati dalle Infermiere Volontarie del Molise e da tutte le componenti dell'Organizzazione.

"Stasera l'Auditorium dell'ex Gil ha vissuto un momento di straordinaria condivisione, che ha reso tangibile il sentimento di gratitudine della nostra comunità per la Cri.

Sono intervenuto in rappresentata della Regione Molise, su delega del presidente Roberti, insieme con il presidente del Consiglio Pallante.

È stato emozionante esprimere poche sentite parole per chi quotidianamente dona professionalità, cure ma soprattutto carezze, parole di conforto, amore ovunque nel mondo dove il mondo vive drammi di inaudita pericolosità e violenza.

Grazie ai volontari, grazie alle infermiere, grazie ai dirigenti tutti.

Siete una grande risorsa, essenziale, forte.

Celebriamo questo giorno, insieme, con gioia e speranza.

Un plauso allo storico Circolo musicale 'Mascagni' di Ripalimosani che ha tradotto in musica questo meraviglioso, speciale momento". Cosí il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Vincenzo Niro.