Ufficiale: Mister Menna lascia l'Olympia Agnonese per motivi lavorativi

Mister Menna ha lasciato l'incarico di allenatore della squadra dell'Olympia Agnonese a causa di impegni lavorativi, come ha comunicato in un post sui social. Oggi, la società calcistica ha pubblicato un comunicato ufficiale a nome del presidente Mario Russo, smentendo qualsiasi illazione su motivazioni diverse. “Si precisa che non si è trattato di un esonero, ma di una risoluzione consensuale del contratto, dovuta a impegni di lavoro imprevisti che hanno impedito a Menna di proseguire la sua attività. La società ringrazia mister Menna per la dedizione e l’impegno dimostrati e gli augura le migliori fortune sia professionali che tecniche.” Questo quanto dichiarato dalla società