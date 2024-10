Teatro Italo Argentino: Vendite riaperte dopo il Sold Out di abbonamenti

AGNONE – È già sold out di abbonamenti per la stagione del Cinema Teatro Comunale “Italo Argentino” di Agnone: a soli quattro giorni dalla cerimonia di apertura e presentazione del cartellone il pubblico ha risposto numeroso, acquistando tutti i biglietti messi a disposizione dagli organizzatori, pari al 50% della capienza della platea. Viste le numerose richieste pervenute, l’Associazione “Amici del Teatro Italo Argentino” ha deciso di riaprire immediatamente le vendite, incrementando il numero di posti destinati agli abbonamenti.

«Siamo grati a quanti hanno dimostrato entusiasmo e interesse per le nostre iniziative», dichiara Carmine Carosella, presidente dell’Associazione. «Questo riscontro positivo non può che riempirci di entusiasmo e donarci la giusta energia per continuare a infondere impegno nella gestione del nostro prezioso Teatro».

Composta da sette eventi musicali e teatrali che si terranno tra novembre e marzo, la stagione si aprirà domenica 10 novembre alle ore 18:00, con Racconti Mannari, di e con Salvatore Catanese, Ciro Esposito e Rosario Minervini. La vendita dei biglietti dei singoli spettacoli della stagione partirà il prossimo 28 ottobre: sarà possibile acquistarli al prezzo di € 15 o € 20 a seconda dello spettacolo (ridotto under25 €10) presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 78, e sulla piattaforma on-line e nei centri autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Per abbonarsi, quindi, c’è ancora tempo, ma i posti sono limitati.

Stasera alle 21:30 ripartono intanto le proiezioni cinematografiche, con Iddu – l’ultimo Padrino, il film su Matteo Messina Denaro diretto da Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, con Toni Servillo ed Elio Germano, che sarà al cinema di Agnone anche sabato alle 18:30, domenica alle 18:30 e 21:30 e lunedì alle 21:30.

Per informazioni, si invita a scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, a contattare su Whatsapp il numero +39 3319638192 o a seguire i canali social del Teatro.

Agnone, 25 ottobre 2024