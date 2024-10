Assemblea Pubblica per la Fondazione "Atene del Sannio": Un nuovo inizio per Agnone

La Fondazione "Atene del Sannio", istituita ad Agnone nel 2015 da una idea di un gruppo di professionisti, imprenditori e tra cui il Professor Francesco Paolo Tanzj e il compianto Paride Bonavolta, nasce con l'ambizioso obiettivo di trasformare Agnone in un polo culturale di riferimento per l'intera regione. La Fondazione da statuto è partner dell’amministrazione pubblica per le potenzialità in campo culturale, turistico, promozionale e di valorizzazione dei beni territoriali .

La scelta di costituirsi come fondazione, piuttosto che come semplice associazione, è stata strategica: le fondazioni offrono strutture più solide, consentendo di affrontare progetti di ampio respiro e di coinvolgere partner pubblici e privati.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo iniziale, la Fondazione non è ancora diventata una realtà operativa a causa di varie difficoltà. Per discutere del futuro dell’organizzazione e valutare le potenzialità della Fondazione, è prevista un’assemblea pubblica il 26 ottobre. L'incontro si svolgerà presso la sala consiliare di Palazzo San Francesco alle ore 18 ed è aperto a tutti i cittadini.

Questo sarà un momento cruciale per fare il punto della situazione, raccogliere idee e proposte, e aprire l’organizzazione a nuove adesioni. La partecipazione attiva della comunità sarà fondamentale per rilanciare la Fondazione e trasformare Agnone in un centro culturale vivace e dinamico.