I Formaggi di Capracotta e l'Impegno di Ermanno Paglione: L’Unione Cuochi Molise Brilla a Bologna

Bologna si è tinta di bianco, accogliendo con entusiasmo i cuochi italiani per la loro festa annuale. La città emiliana, purtroppo colpita da forti piogge che hanno causato allagamenti, ha saputo regalare momenti di grande bellezza grazie alle giacche e alle torque dei cuochi, simboli di una tradizione che celebra la sostenibilità ambientale e la ricca biodiversità del nostro Paese.

L’Unione Cuochi Regione Molise non ha voluto mancare a questo importante appuntamento, partecipando con la delegazione regionale più numerosa, composta da oltre 34 membri. Sotto la guida del presidente Massimo Talia, la delegazione ha messo in risalto la tradizione culinaria molisana con piatti simbolo come la Pizza e Minestra, e una selezione di prodotti tipici, tra cui i rinomati latticini e la "ventricina".

La manifestazione ha visto una partecipazione attiva del pubblico e degli operatori del settore, con convegni e incontri che hanno posto l’accento sulla qualità e sull’orgoglio della cucina italiana. Rocco Pozzullo, presidente nazionale della Federazione Italiana Cuochi, ha sottolineato l’importanza della sostenibilità e dell’uso consapevole delle risorse alimentari.

Non finisce qui: l’Unione Cuochi Regione Molise ha portato il suo entusiasmo anche al 3° Festival delle Regioni e delle Province Autonome a Bari, dove ha deliziato i presenti con degustazioni di prelibatezze locali, tra cui i formaggi di Capracotta del Caseificio Pallotta e i salumi di “Casa Florio”.

Grazie alla passione e alla dedizione di cuochi come Ermanno Paglione, la cucina molisana continua a farsi conoscere e apprezzare, contribuendo a un patrimonio gastronomico sempre più ricco e diversificato.