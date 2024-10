Da questa sera all'Argentino di Agnone: "IDDU, la mafia svelata in un film sorprendente con Toni Servillo ed Elio Germano

Chi avrebbe mai pensato che un film sulla cattura di uno dei più famigerati boss mafiosi italiani potesse risultare così lento e meditativo? Iddu – L'ultimo Padrino, firmato da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza non è il classico film sulla mafia che ci si aspetta. Non ci sono sparatorie, vendette o colpi di scena da gangster movie, ma un ritratto lento del declino umano e morale di uno dei boss più potenti di Cosa Nostra. Il film, presentato alla Mostra del cinema di Venezia, segue le vicende della latitanza di Denaro (Elio Germano), ormai vecchio e malato, nascosto in una Sicilia immobile e afosa, e dell'amico di famiglia Catello Palumbo (Toni Servillo), un politico decaduto. I Servizi segreti costringono Catello a ingaggiare un intenso scambio epistolare con il latitante, con lo scopo di incastrarlo.

Denaro non è più il temibile boss del passato, ma un fantasma di ciò che era: debole, consumato dalla reclusione, eppure ancora convinto di essere invincibile. Palumbo, d’altro canto, rappresenta la faccia più marcia del potere politico, corrotto e in rovina, ma troppo arrogante per riconoscere il suo fallimento.