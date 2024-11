Agnone e Trivento sconvolte dal tragico incidente a Ripalimosani: ragazza di 17 anni perde la vita, grave il fidanzato

Un tragico incidente stradale ha scosso le comunità di Agnone e Trivento nella serata di sabato 9 novembre. L'incidente si è verificato sulla Strada Statale 647, al chilometro 10+550, nel territorio di Ripalimosani, nella zona di Ingotte. Due automobili si sono scontrate violentemente, rimanendo completamente distrutte nell’impatto. La vittima, una giovane donna originaria di Trivento, che viaggiava come passeggera, ha perso la vita sul colpo.

Il fidanzato della vittima, che si trovava alla guida del veicolo, è stato estratto dalle lamiere in gravi condizioni e trasportato d’urgenza all'ospedale in codice rosso. Attualmente si trova in prognosi riservata presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso. La madre del giovane è originaria di Agnone e vive a Trivento..

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, insieme a Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a prestare soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di recupero dei feriti e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Le forze dell'ordine stanno indagando per accertare le cause che hanno portato a questo drammatico epilogo, che ha sconvolto le due comunità. Il dolore per la perdita della giovane e la gravità delle condizioni del fidanzato hanno gettato nello sgomento le famiglie coinvolte e tutta la zona.