Frosolone: il Premio Culturale 'Il Coltello d'Oro' 2024 assegnato al Prof. Fabrizio Nestola

A Frosolone il prossimo 23 novembre l’appuntamento con il Premio culturale “Il coltello d’oro”: nel paese alto-molisano, “BANDIERA ARANCIONE” per il turismo oltre ad essere annoverato tra “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA” e dove risiede una tradizione antichissima per la lavorazione di forbici e coltelli, si terrà l’iniziativa che si prefigge di valorizzare l’arte e promuovere la cultura.

La manifestazione è strutturata con una Lectio Magistralis da parte dell’ospite premiato, a conclusione della quale viene consegnato un coltello interamente realizzato a mano – un pezzo unico! – dal maestro coltellinaio Antonio Russo e con una particolare decorazione in oro sul manico del coltello stesso. Le Maestre Marta Paoliello al violoncello e Francesca Cimino al violino intervalleranno con momenti musicali la Lectio Magistralis.

Nelle precedenti edizioni sono state premiate diverse personalità di assoluto spessore: il giornalista Domenico IANNACONE, lo psichiatra Vittorino ANDREOLI, l’Architetto e storico dell’arte Franco VALENTE, il prof. Giuseppe REMUZZI, il prof. Mons. Don Antonio DI LORENZO.

Sabato 23 novembre, alle ore 16.30 presso la Scuola Elementare “G.M. Zampini” in Piazza Alessandro Volta a Frosolone, il Prof. Fabrizio NESTOLA, già Direttore del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova dal 2018 al 2022, Presidente del Centro di Ateneo per i Musei, nominato Geochemistry Fellow 2024 e vincitore del Dana Medal 2024 della Mineralogical Society of America, sarà premiato alla VI edizione del Premio Culturale “Il Coltello d’oro”, evento organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Frosolone.