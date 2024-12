Capracotta, neve sulle piste di Prato Gentile: un primo passo per la stagione sciistica e un sospiro di sollievo per le riserve idriche

Nonostante la neve caduta in questi giorni non sia abbondante, ha permesso di sistemare e rendere sciabili almeno una parte delle piste di Prato Gentile. Una notizia positiva per gli appassionati di sci di fondo e per gli amanti delle montagne di Capracotta, che finalmente possono tornare a godere delle bellezze naturali del territorio, seppur in modo parziale, in attesa di nuove nevicate più copiose.

Il lavoro degli operatori locali sta già proseguendo per preparare le piste di fondo del comprensorio sciistico di Prato Gentile, che saranno completate non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. "Siamo fiduciosi che le prossime nevicate ci consentiranno di preparare al meglio l'intero circuito, per offrire una stagione sciistica all’altezza delle aspettative", ha dichiarato il sindaco di Capracotta, Candido Paglione.

Un aspetto spesso trascurato, ma altrettanto fondamentale, è il ruolo delle montagne innevate nel garantire il benessere delle riserve idriche locali. Le precipitazioni nevose, infatti, non solo arricchiscono il paesaggio, ma sono una risorsa vitale per il mantenimento delle riserve idriche delle sorgenti montane. Le acque di fusione della neve rappresentano una risorsa preziosa per l'approvvigionamento idrico di molte zone, compreso il nostro territorio.

Con le montagne di Capracotta imbiancate, il respiro di sollievo per le riserve idriche è una buona notizia, soprattutto in un periodo di crescente attenzione verso la sostenibilità e la gestione delle risorse naturali. La neve che si accumula nelle cime delle montagne sarà fondamentale per affrontare la stagione secca, garantendo una continuità nelle forniture di acqua potabile per le comunità locali.

In attesa delle prossime nevicate e con un occhio sempre rivolto alla tutela delle risorse naturali, Capracotta si prepara a una stagione invernale che promette soddisfazioni, non solo per gli sportivi, ma anche per chi sa riconoscere l'importanza di una montagna che nutre e preserva.