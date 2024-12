L'Olympia lotta ma cede ancora: Sesto Campano vince 2-1, i Mister annunciano lavoro e risultati

Anche oggi dopo la sconfitta di misura a Guglionesi i ragazzi di mister Bonomi e mister dell Oglio si arrendo alla squadra del Sesto Campano per 2-1 ,squadra che milita al 10 posto della classifica.

Un altro passo falso per la squadra di mister Bonomi e mister Dell'Oglio, che dopo aver visto l’arrivo del nuovo tecnico, speravano in un’inversione di tendenza. Purtroppo, la partita è stata giocata in modo confusionario, con troppa frenesia e una costante sensazione di paura di commettere errori.

Nonostante il grande impegno dei ragazzi dell’Olympia, la tensione e il nervosismo sono emersi in maniera evidente, portando a numerosi errori che hanno condizionato l’andamento del match. A fine partita, i giocatori, visibilmente delusi, si sono scusati per l’ennesima sconfitta ma hanno promesso di lottare per una pronta risalita. Anche i mister, amareggiati, sono consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto, specialmente sul piano emotivo e dell’autostima individuale di ogni singolo giocatore.

La cronaca del match vede il Sesto Campano passare in vantaggio al 20' del primo tempo grazie a una bella azione offensiva, facilitata da un errore difensivo da parte dell'Olympia. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa, l'Olympia trova il pareggio al 25' con un gol spettacolare di Brunetti Angelo. Il giocatore, servito con un passaggio preciso da Di Ciocco, si infila sulla corsia destra e in area trafigge il portiere avversario con un tiro che si insacca all'incrocio dei pali.

Purtroppo, la reazione non è stata sufficiente e, nonostante gli sforzi, il Sesto Campano riesce a segnare il gol decisivo, portandosi a casa la vittoria con un 2-1 finale.

A fine gara, la società ha chiesto ai mister di analizzare con attenzione le difficoltà emerse e di lavorare sui lati negativi della squadra. Se necessario, si valuterà anche un ritorno sul mercato per rinforzare il team in vista della seconda parte di stagione. L’obiettivo rimane quello di dare una risposta concreta per i tifosi e per tutti coloro che continuano a sostenere i colori granata, con la speranza di vedere una pronta riscossa.