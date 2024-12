La Polizia di Stato di Isernia ferma due minori stranieri trovati in possesso di arma giocattolo priva di tappo rosso.

Nell’ambito del rafforzamento dei controlli voluti dal Questore di Isernia in vista delle festività natalizie, gli operatori della Squadra Volanti della Questura hanno fermato due minori stranieri trovati in possesso di arma giocattolo priva del necessario tappo rosso identificativo.

Nel corso dei controlli, tesi alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, in pieno centro cittadino, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un gruppo di giovani intenti ad armeggiare con una pistola.

I ragazzi, accortisi della presenza dei poliziotti, si sono dati a repentina fuga. All’esito di un rocambolesco inseguimento a piedi tra le vie cittadine, gli agenti sono riusciti a bloccare i soggetti, i quali, nel frattempo, avevano tentato di disfarsi dell’arma lanciandola tra le sterpaglie.

La pistola è risultata essere un’arma giocattolo, fedele riproduzione dell’arma in dotazione alle Forze di Polizia, priva, tuttavia, del tappo rosso identificativo richiesto dalla normativa vigente, ed è stata sottoposta a sequestro per prevenirne l’utilizzo improprio.

I giovani stranieri, minorenni regolarmente soggiornanti sul territorio, ospiti di strutture di accoglienza per minori, sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione, in quanto privi di documenti, e sono stati quindi affidati ai responsabili delle predette strutture.

