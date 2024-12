La prima Miss Romni Italia Ã¨ molisana di Colli al Volturno Molise

Un Successo su tutti i fronti quello di Ieri a Teramo presso l'hotel Sporting in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani è stata eletta la prima "Miss Romnì Italia – una Miss contro le discriminazioni " organizzato da Giulia DI Rocco originaria di Pratola Peligna (AQ) in collaborazione con il Comune di Teramo .

-"Ho fatto la storia "- dichiara la Di Rocco "-per la prima volta da oltre 700 anni della presenza dei rom in Italia c'è un concorso di bellezza per le Donne Rom "-

Moda e bellezza come strumenti per abbattere il pregiudizio , è quello l'obbiettivo che si era posta di realizzare Giulia Di Rocco e c' è l'ha fatta !!!!





Tante le concorrenti in gara provenienti da diverse regione dove però ad avere la meglio è stata Valentina Morelli 22 anni di Colli al Volturno Molise con un premio di 500€ offerto dall'associazione UCRI eletta da una giuria tecnica presieduta da Camillo Del Romano noto organizzatore di eventi di moda come Miss Mondo e Miss Universo.

Seconda Pasqualina Guarnieri di Avezzano e terza è Ramona Gramiccia di Roma





La fascia di miss eleganza Sara Cetty è stata assegnata a Laura Spinelli di Borgo Rosa mentre la fascia Miss Mistipè è stata conferita a Valeria Hamidovic di Roma





Presenti anche il Sindaco Gianguido D'Alberto con i suoi saluti istituzionali ha aperto il concorso e la consigliera comunale e membro delle Pari Opportunità della Provincia di Teramo Maria Cristina Marroni , oltre anche ai tanti artisti che si sono esibiti tra danza e musica.

Stilista ufficiale dell'evento è Sara Cetty la quale non solo ha curato le ragazze in gara ma anche realizzato una sfilata di moda rendendo ancora più suggestivo e prestigioso il Concorso insieme al direttore artistico Giuseppe Sarachella

L'iniziativa è sostenuta anche dalla cooperativa sociale di Isernia 'Il Geco' di Sara Ferri.

Giulia Di Rocco è una romnì italia attivista per i diritti umani , assistente legale e membro del Forum SRC istituito dall'Unar Ufficio anti discriminazione razziale presso il Ministero delle Pari Opportunità e Presidente della Commissione per l'inclusione presso la Provincia di Teramo.