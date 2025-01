Olympia Agnonese: Due nuovi Innesti per rafforzare la rosa e puntare al risalto in classifica

L'Olympia Agnonese, con un colpo di mercato mirato e deciso, annuncia l'arrivo di due nuovi giocatori, che si uniscono al gruppo a disposizione dei tecnici Dell'Oglio e Bonomi. Un passo importante per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione, con l’obiettivo di accelerare il cammino in classifica e conquistare una posizione più tranquilla.

Il primo innesto è il difensore centrale Brahim Boutchiche, classe 2004,

difensore centrale Brahim Boutchiche, classe 2004

proveniente dalla Francia. Boutchiche arriva dal medesimo club che ha lanciato il talento Jakité, l'ex difensore dell'Olympia Agnonese che ha lasciato un segno importante durante la sua esperienza in Serie D e ora gioca in Serie B con il Palermo. Un rinforzo di qualità per la retroguardia agnonese, che si arricchisce di un giovane promettente.

Il secondo acquisto è Jonathan Olaoye, attaccante inglese classe 1999. Dopo un'esperienza in Serie D e in Eccellenza Campana (Girone B), Olaoye è pronto a dimostrare il suo valore in un campionato che gli darà nuove sfide e opportunità. La sua versatilità e capacità di finalizzare potranno rivelarsi decisivi per l’attacco dell’Olympia, che punta a migliorare il proprio rendimento offensivo.

La punta l'inglese

JONATHAN Olaoye

Con questi nuovi innesti, la società agnonese ha compiuto un sacrificio economico importante, ma è convinta che la qualità aggiunta dal duo Boutchiche-Olaoye possa fare la differenza. L’obiettivo è chiaro: proseguire il cammino verso una posizione tranquilla in classifica e offrire ai tifosi, sempre fedeli e pronti a sostenere la squadra, delle soddisfazioni nel corso della seconda parte di campionato.

L’Olympia Agnonese si prepara dunque a dare battaglia, con l’ambizione di continuare a crescere e regalare nuovi traguardi alla sua storica tifoseria.