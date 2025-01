Protestano i magistrati durante l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario

Protesta dei magistrati togati che sono usciti dalla sala durante l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario all'interno del Tribunale di Campobasso.

Il malcontento contro la riforma della separazione delle carriere. In tutti i tribunali d'Italia, contestualmente all'avvio dell'anno giudiziario, sono stati esposti cartelli dall’Associazione nazionale magistrati contro il governo Meloni e contro la riforma delle carriere con su scritto una frase di Pietro Calamandrei. “Se volete andare in pellegrinaggio dove è una nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne, nelle carceri, nei campi, dovunque è morto un italiano per riscattare la nostra libertà, perché è lì che è nata questa nostra Costituzione”, si legge nei cartelli.

“Risponderò dentro durante il mio intervento. Dirò cosa ne penso”, replica il sottosegretario Alfredo Mantovano mentre entra in Corte d’appello a Roma per l’inaugurazione. A Napoli Costituzione al cielo, e 200 magistrati che lasciano l’aula.