I giovani laureati che studiano e tornano: Il "Rifugio del Cinghiale" di Castiglione MM esempio di tradizione e innovazione

Un Esempio di Radici e Innovazione: Rifugio del Cinghiale gestito da una famiglia che ha sostenuto la Tradizione con la Conoscenza Accademica

In un mondo dove spesso i giovani fuggono dalle piccole realtà per cercare fortuna nelle grandi città, c’è una famiglia che ha deciso di invertire la rotta. Una storia di radici profonde, di amore per la propria terra e di innovazione, che si intreccia con la tradizione, quella della famiglia che ha fondato e portato avanti con passione e dedizione un’impresa agricola e turistico-ristorativa in Abruzzo.

La storia inizia nel 1975, quando Antonio Lalli, originario di Castiglione Messer Marino, dopo aver vissuto a Milano, decide di tornare nella sua terra e mettere radici. Con un pezzetto di terra e la visione di creare qualcosa di speciale, Antonio apre una piccola azienda agricola e un ristorante. Accanto a lui c'è sua moglie Evelina Troilo, che lo supporta con un impegno instancabile, e insieme crescono una famiglia che si arricchirà di tre figli: Lara, Aurelio e Davide.

Il piccolo ristorante che un tempo serviva piatti semplici ma genuini è oggi un punto di riferimento che abbraccia diverse attività: bar, ristorante, pizzeria, e un albergo con 38 camere. Ma la vera forza di questa realtà non sta solo nelle strutture, ma nel modo in cui la famiglia ha saputo evolversi e rimanere legata alla tradizione.

Lara, Aurelio e Davide, pur essendo stati fuori per motivi di studio, hanno scelto di tornare a casa e di dedicarsi a tempo pieno alla gestione dell’impresa familiare. Ognuno di loro ha un percorso accademico solido: Lara è laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari, Aurelio in Economia Aziendale, e Davide in Servizi Giuridici per l'Impresa. Ma ciò che rende davvero unica la loro storia è l'approccio con cui mettono a frutto le loro conoscenze, applicandole alla realtà quotidiana dell'azienda agricola e turistica.

Aurelio, con la sua laurea in Economia Aziendale, ha contribuito a dare una struttura moderna e solida all’impresa, ottimizzando la gestione e la sostenibilità dell’attività. Nonostante le opportunità che avrebbe avuto in una grande città, ha scelto di restare vicino alla sua famiglia, alla sua terra, e di mettere le sue competenze al servizio della comunità.

Davide, laureato in Servizi Giuridici per l’Impresa, ha portato la sua esperienza legale a supporto della crescita dell’azienda, affrontando le sfide burocratiche e giuridiche con l’obiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio familiare. Anche lui ha scelto di non fuggire verso una carriera in città, ma di radicarsi nel suo paesino, contribuendo al benessere economico e sociale della zona.

L'azienda agricola che gestiscono produce una vasta gamma di prodotti tipici, da marmellate a ortaggi confezionati in vasetti, ma è proprio grazie alla preparazione accademica dei figli che la produzione ha acquisito un valore aggiunto. Lara, con la sua formazione in Scienze Alimentari, contribuisce alla qualità dei prodotti, curando ogni aspetto dalla selezione degli ingredienti alla preparazione, sempre nel rispetto delle tradizioni locali. La pasta fatta in casa, gli gnocchi, i dolci e i salumi, tutti prodotti artigianali, sono il frutto di un amore autentico per il cibo genuino e sano.

Il lavoro di squadra della famiglia ha portato alla creazione di una struttura che non solo offre accoglienza e ristorazione di qualità, ma che rappresenta un esempio di come le aree interne, spesso trascurate, possano diventare una risorsa straordinaria per un turismo esperienziale. La magia del posto, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato, rende questo angolo d’Abruzzo una meta perfetta per chi cerca tranquillità e autenticità.

L’inverno, con la sua neve che rende il paesaggio quasi fiabesco, e l’estate, che invita a lunghe escursioni nella natura, sono le stagioni ideali per apprezzare il cibo autentico della famiglia. E, mentre molte altre realtà soffrono della fuga dei giovani verso le grandi città, Lara, Aurelio e Davide sono la dimostrazione che è possibile restare nella propria terra, valorizzarla e farla prosperare grazie alla passione, alla determinazione e alle competenze acquisite.

In questo angolo di Abruzzo, dove la tradizione si unisce all'innovazione, la famiglia non solo conserva ma arricchisce il proprio patrimonio, mantenendo vivo un sogno che si è trasformato in una realtà solida e in crescita. E tutto ciò, grazie alla scelta coraggiosa di non fuggire, ma di restare.