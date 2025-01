Grave Sgarbo Istituzionale a Cerro al Volturno: La Minoranza Esclusa dalla Visita del Prefetto

Nella mattinata di Venerdì 24 gennaio c.a. si è tenuta la visita istituzionale del Prefetto di Isernia Dott. Giuseppe Montella presso il Comune di Cerro al Volturno. Purtroppo a causa di un grave sgarbo istituzionale da parte del Sindaco Di Ianni, i due gruppi di minoranza non sono stati né avvisati, né tantomeno invitati a prendervi parte.

Lo rende noto il capogruppo di opposizione Lucio Gabriel Paolone che insieme con il consigliere della Lista Cièrre Filomeno di Pascale ed il consigliere di Vivere Cerro Mirello Fattore, hanno sottoscritto e inviato una lettera al Prefetto. "Siamo a porgerLe le nostre sincere e personali scuse per la mancata partecipazione della rappresentanza dei gruppi di opposizione - dichiara l'esponente della minoranza - Siamo infatti profondamente rammaricati per il fatto che il Sindaco Di Ianni ignora le buone prassi istituzionali ed il rispetto delle regole democratiche.

Costernati ed increduli per aver appreso soltanto dall'articolo di una testata giornalistica locale della Sua visita istituzionale - prosegue un indignato Paolone - riteniamo a tutti gli effetti irrispettoso e irriguardoso l'aver escluso la nostra partecipazione per motivazioni che gradiremmo conoscere pubblicamente dal primo cittadino di Cerro al Volturno. Siamo dunque certi, che Lei saprà comprendere le ragioni della nostra lettera, che ci induce a una profonda riflessione sul rispetto che la massima carica istituzionale della nostra comunità riserva al Consiglio comunale, o almeno alla parte a lui avversa, che la dice veramente lunga sul concetto di unità e di collaborazione tanto decantato dallo stesso nella seduta di insediamento dello scorso giugno 2024.

Certi pertanto che saprà comprendere le ragioni e il motivo che ci ha indotto a scriverLe e consapevoli delle attenzioni che riserverà d'ora in avanti al nostro Comune - conclude il rappresentante delle opposizioni in seno al Consiglio del comune volturnense - auspichiamo di poterLa accogliere nuovamente in futuro e di poter dimostrare la nostra ospitalità e il nostro sincero rispetto.

I consiglieri di minoranza LISTA CIÈRRE Lucio Gabriel Paolone, Filomeno Di Pascale

VIVERE CERRO Mirello Fattore