Furto in un ex Ostello dell'Alto Molise: due arresti in flagranza dai Carabinieri

In un Comune dell’Alto Molise, una pattuglia dei Carabinieri appartenente alla Compagnia di Agnone, nel corso di un normale servizio di perlustrazione, ha sorpreso due persone intente a sottrarre materiale edile all’interno di un edificio privato, in passato adibito ad Ostello. I due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati colti in piena flagranza e tratti in arresto. I reati contestati dalla Procura della Repubblica di Isernia sono quelli di furto e violazione della proprietà privata. Le immediate indagini svolte dai militari dell’Arma, consistenti nelle perquisizioni effettuate nelle rispettive abitazioni, hanno condotto al rinvenimento di gran parte del materiale, presente nell’ex-ostello, già precedentemente denunciato dal legittimo proprietario quale provento di furto.

Il Procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale gli indagati potranno far le loro difese ai sensi del c.p.p..