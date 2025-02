Sequestro di oltre 11 kg di droga e arresto di due corrieri sulla Statale Adriatica: Roberti ringrazia le Forze dell'Ordine

Il presidente Francesco Roberti rivolge i complimenti ai magistrati della Procura di Campobasso, alla Questura di Campobasso, al dirigente della Squadra Mobile di Campobasso, Marco Graziano, ai suoi agenti e a quelli del Commissariato di Termoli per il sequestro degli oltre undici chilogrammi e l'arresto dei due corrieri avvenuto sulla Statale Adriatica nei pressi della città adriatica.

«Come ho avuto modo di dire a Isernia nell'incontro con la presidente della Commissione Antimafia, On. Chiara Colosimo, il Molise, anche per la sua posizione geografica, è terra dove le organizzazioni malavitose provano costantemente a inserirsi. Il lavoro di Procura e Forze di Polizia è incessante per difendere il territorio molisano dalle infiltrazioni. Prova è questo blitz e le indagini a monte e in corso.

Questa operazione dimostra che chi lavora alla sicurezza del nostro territorio - ha proseguito il presidente Roberti - lo fa con grande competenza, abnegazione e spirito di servizio per il nostro Paese.

Un impegno profuso quotidianamente per garantire legalità e sicurezza in Molise - ha concluso Roberti -. Repressione e prevenzione sono fondamentali per arginare i fenomeni malavitosi, così come la collaborazione interistituzionale è indispensabile per difendere la nostra regione dalle mire espansionistiche delle pericolose organizzazioni criminali, le cui basi operative si trovano nei territori limitrofi».