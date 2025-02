Tra qualche settimana inizieranno le riprese di un affascinante docu-film dedicato alla "Colomba Bianca", il leggendario treno di montagna che, dal 1914 al 1943, ha unito le località di Agnone e Pescolanciano, passando per il suggestivo paesaggio di Pietrabbondante. Questa linea ferroviaria, frutto della determinazione di una classe politica, religiosa e professionale lungimirante, è un simbolo della resistenza contro l’isolamento delle aree interne e della volontà di connettersi al resto della nazione attraverso la rete ferroviaria.

Il progetto cinematografico, voluto dall'Università degli Studi del Molise (UNIMOL), ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Isernia, dei Comuni di Agnone, Pietrabbondante e Pescolanciano, ed è sostenuto dalla Proloco di Agnone e dalla BCC Abruzzi e Molise. Inoltre, sarà possibile contare sulla preziosa collaborazione dell’Associazione “Amici di Blu”.

Ad annnciarlo è l'ing Tonino di Ciocco che con Andrea Cacciavillani, produttori di Moscacieca, Società di Produzioni cinematografiche e televisive con sede ad Agnone che conclude cosi “Siamo entusiasti e onorati di poter realizzare questa ambiziosa opera che racconta non solo una storia locale, ma un pezzo importante del nostro patrimonio culturale. Se qualcuno desidera supportarci in qualsiasi forma, siamo a disposizione per ogni proposta di collaborazione. Non esitate a contattarci!”

#moscacieca #films #molise #unimol