Donna originaria e residente nel comune di Frosolone trovata in possesso di 55 gr. di cocaina. Arrestata dai carabinieri

Nell’ambito di una mirata attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di una donna originaria e residente nel comune di Frosolone trovata in possesso di 55 gr. di cocaina, sul cui conto emergono, pertanto, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La donna, controllata sulla strada statale 85, in seguito ad una perquisizione personale, è stata trovata in possesso della consistente quantità di cocaina. La successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione della 53nne residente nel comune di Frosolone, ha permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e materiale riconducibile ad una possibile attività di spaccio. L’operazione condotta dai militari della Sezione Operativa della compagnia di Isernia e dalla Stazione CC di Frosolone, si inserisce in una più ampia attività di prevenzione disposta su tutto il territorio dal Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, per garantire maggiore sicurezza e contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un ennesimo importante risultato dell’Arma dei carabinieri, che con il sequestro della sostanza in questione ha impedito l’immissione e la vendita, anche a fasce giovani, di dosi di cocaina che avrebbero fruttato circa 10.000 euro. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria residenza a disposizione della locale Procura della Repubblica. Il Procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale l’indagata potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.c.p.