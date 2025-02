Arrestato 50enne per spaccio di sostanze stupefacenti in una Comunità socio-riabilitativa di un Comune dell’Alto Molise

Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agnone, è intervenuta presso una Comunità socio-riabilitativa di un Comune dell’Alto Molise a seguito di una segnalazione pervenuta dal personale dipendente. A destare preoccupazione sono stati alcuni ospiti in preda ad una forte alterazione psicofisica. Gli operatori della struttura, inermi di fronte a questi comportamenti violenti e distruttivi degli arredi e delle suppellettili, hanno chiesto aiuto all’Arma. I Carabinieri, dopo i primi accertamenti del caso, hanno proceduto con la perquisizione di un cinquantenne che avrebbe ceduto della sostanza stupefacente di tipo cocaina ad altri due ospiti della “casa”. In effetti, tra gli effetti personali di quell’individuo, già noto all’ufficio ed in regime di arresti domiciliari per altri reati, è stata rinvenuta quella sostanza stupefacente. L’uomo è stato prontamente arrestato e, concluse le formalità di rito, è stato associato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale di Isernia. Il Procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.c.p.