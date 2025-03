L'Olympia Agnonese espugna San Pietro in Valle: 2-3 e Nono Posto in Classifica

I giovani leoni dell'Olympia Agnonese, sotto la guida dei mister Bonomi e Dell'Oglio, continuano la loro ascesa in classifica, superando il San Pietro in Valle con un 2-3 che li proietta al nono posto. Una partita combattuta, su un campo reso difficile dall'abbondante pioggia, che non ha impedito ai granata di dimostrare carattere e determinazione.

L'incontro è subito vivace: dopo pochi minuti, l'Olympia passa in vantaggio con un gol di Brunetti Angelo, ma il San Pietro risponde al 15' con il pareggio. Il primo tempo si chiude sull'1-1. Nella ripresa, ancora l'Olympia si riporta avanti grazie a un'ottima rete di Jonathan Olaoye ma gli avversari rispondono nuovamente con il pareggio

. Quando tutto sembra indirizzato verso un pareggio, al 90' è Brunetti Lucio a siglare la rete decisiva per il 2-3, dimostrando ancora una volta il suo peso in zona gol.

Grande soddisfazione per la dirigenza dell'Olympia, con il presidente Russo che esprime entusiasmo per un'altra vittoria che conferma il buon momento della squadra. La cura Bonomi-Dell'Oglio sta dando i suoi frutti, con il team che gioca un calcio dinamico e spettacolare.

Ora l'appuntamento è per domenica prossima a Pietramelara, contro l'Aurora Alto Casertano: una sfida difficile, ma alla portata di una squadra che ha dimostrato di poter competere con chiunque. Intanto, l'Olympia si unisce ai complimenti per l'ASD Vastogirardi, vincitore del campionato e promosso in Serie D, un risultato che porta in alto il nome di tutto l'Alto Molise.