Turismo sostenibile: Agnone investe con il PNRR in sentieri accessibili a Monte di Mezzo, Collemeluccio e Chiauci

La Giunta Comunale di Agnone ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica-Esecutivo relativo all'intervento "D.2 - Lavori di realizzazione di sentieri per un Alto Molise accessibile: Riserva MaB UNESCO Monte di Mezzo, Collemeluccio e Cerris Park Chiauci", finanziato con i fondi del PNRR nell'ambito della Green Community. Il progetto prevede la creazione di percorsi accessibili nelle aree naturali protette dei comuni di Agnone, Collemeluccio e Chiauci, con l'obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e inclusivo.

Il Comune di Agnone compie un passo avanti nella realizzazione della sua "Green Community" finanziata dal PNRR. La Giunta Comunale, riunitasi il 1° aprile 2025, ha dato il via libera al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica-Esecutivo concernente l'intervento “D.2 - Lavori di realizzazione di sentieri per un Alto Molise accessibile: Riserva MaB UNESCO Monte di Mezzo, Collemeluccio e Cerris Park Chiauci”

L'iniziativa, finanziata nell'ambito della Missione 2 - Componente 1 - Investimento 3.2 del PNRR, mira a valorizzare il patrimonio naturalistico dell'Alto Molise attraverso la creazione di sentieri accessibili a tutti, promuovendo un turismo sostenibile e inclusivo. Il progetto interessa aree di grande pregio ambientale come la Riserva MaB UNESCO Monte di Mezzo, Collemeluccio e il Cerris Park nel comune di Chiauci.

Il progetto approvato è frutto del lavoro del tecnico incaricato, Ing. Alberto Lemme, e si compone di numerosi elaborati tecnici, tra cui relazioni descrittive, inquadramenti territoriali, documentazione fotografica, individuazione dei sentieri, particolari costruttivi, relazioni paesaggistiche, analisi dei prezzi, computi metrici, capitolato speciale d'appalto, piano di sicurezza e coordinamento e cronoprogramma dei lavori.

La realizzazione dei sentieri non richiederà alcuna variante agli strumenti urbanistici vigenti e ha ottenuto i pareri favorevoli, con alcune prescrizioni, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise e della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche i comuni coinvolti di Chiauci, Pescolanciano e Vastogirardi hanno espresso parere favorevole, attestando la proprietà e la disponibilità delle aree, la compatibilità urbanistica e l'assenza di contenziosi.

Il Quadro Economico del progetto prevede un costo totale di € 700.000,00, finanziato interamente con i fondi del PNRR destinati alla Green Community di Agnone. L'approvazione del PFTE-Esecutivo rappresenta un passaggio fondamentale per l'avvio delle successive fasi di realizzazione dei lavori, che contribuiranno a rendere l'Alto Molise una destinazione turistica sempre più attrattiva e accessibile. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile.