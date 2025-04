Pescopennataro punta sul turismo esperienziale: via libera al progetto per i ponti tibetani a San Lorenzo

PESCOPENNATARO – Un nuovo impulso per il rilancio turistico del territorio arriva dal Comune di Pescopennataro, che ha deliberato la realizzazione di un ambizioso Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PTFE) per la costruzione di ponti tibetani in località San Lorenzo. L’iniziativa, volta alla valorizzazione e rigenerazione del patrimonio naturale del piccolo borgo montano, mira a creare un'attrazione turistica innovativa e sostenibile.

La decisione è stata presa all’unanimità dalla Giunta Comunale con la Delibera n. 31 del 5 aprile 2025, a seguito della rinuncia dell’ing. Marco Mazzola, inizialmente incaricato della progettazione. Il professionista, infatti, ha comunicato formalmente di non aver mai ricevuto incarico ufficiale e ha declinato l’offerta.

Alla luce della revoca dell'incarico e della necessità di rispettare i termini previsti per l’utilizzo del contributo, l’Amministrazione ha proceduto con la nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del vicesindaco Daniele Antenucci, con l’obiettivo di accelerare l’iter tecnico-amministrativo.

Il progetto sarà finanziato con i fondi del “Fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale”, istituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021, che ha assegnato al Comune di Pescopennataro un contributo complessivo di € 14.044,51 per gli anni 2021 e 2022.

Attraverso la costruzione dei ponti tibetani, il Comune punta a favorire un turismo esperienziale e naturalistico, capace di attrarre visitatori e stimolare l’economia locale, promuovendo al contempo un utilizzo sostenibile delle risorse del territorio.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. I prossimi passi prevedono l’individuazione di un nuovo operatore economico per la redazione del progetto e l’avvio delle procedure di affidamento.