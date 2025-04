Isernia dalla parte degli animali: nominato il primo Garante, Ã¨ Tommaso Formichelli

ISERNIA – Il Comune di Isernia compie un importante passo in avanti sul fronte della protezione degli animali. Dopo un’attenta valutazione delle otto candidature pervenute a Palazzo San Francesco, il sindaco Piero Castrataro ha nominato Tommaso Formichelli come primo Garante per la Tutela degli Animali del capoluogo pentro.

Si tratta di una figura nuova per l’amministrazione comunale, istituita per rafforzare il sistema di tutela e promozione del benessere animale sul territorio. Formichelli resterà in carica per tre anni e svolgerà il proprio incarico in totale autonomia e indipendenza, come stabilito dal regolamento comunale.

Il Garante avrà il compito di ricevere segnalazioni da parte dei cittadini, promuovere campagne educative, denunciare eventuali reati contro gli animali e collaborare attivamente con le forze dell’ordine e le autorità competenti. Un ruolo chiave per creare un ponte tra istituzioni e cittadini sensibili alla causa animalista.

Formichelli si interfaccerà direttamente con il sindaco e offrirà il proprio contributo a titolo gratuito. L’unico compenso previsto riguarda il rimborso delle spese vive, che dovranno essere autorizzate e rendicontate secondo le modalità previste.

Con questa nomina, Isernia si allinea alle città italiane più attente ai diritti degli animali, segnando un passo concreto verso una maggiore sensibilità civica e istituzionale sul tema.