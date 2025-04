Pasqua, lidi aperti sul litorale molisano per il lungo ponte

E'iniziata la stazione balneare sul litorale molisano: Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia con gli stabilimenti aperti e già con i primi ombrelloni posizionati in vista delle vacanze pasquali.

Questa mattina il bel tempo ha convinto tanti a raggiungere il lungomare di Termoli per attività sportive e passeggiate sulla battigia.

Alcuni stabilimenti balneari sono già pronti

Sono arrivati i primi turisti, anche tedeschi e inglesi.

"Siamo pronti. Il prossimo weekend di Pasqua e lunedì in albis segna l'inizio del lungo ponte festivo che durerà fino al 4 maggio - commenta Domenico Venditti, presidente del Sib Molise - Il sole e le temperature miti di questi ultimi giorni favoriscono le prenotazioni della spiaggia da parte sia dei residenti sia dei primi turisti giornalieri che arrivano dalle regioni limitrofe. Ci sono anche i primi timidi arrivi dall'Europa non solo nel fine settimana, in tanti cominciano a usufruire dei servizi di ristorazione e bar".