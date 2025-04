TDR 2025 Sicilia: il Molise parte forte e supera la Calabria

Con il risultato si 2-1 sulla Calabria il Molise vince una sfida al cardiopalma. JUNIORES Prima vittoria per la formazione di Caruso contro la Calabria (2-1). Prossimo e importante appuntamento il 13.04.2025 contro la Puglia CALABRIA: 1 Druetto, Guerrisi, Gonzalez, Falbo, Stefano, Scarcella, Costanzo, Calabrò, Puccio, Meskar, Parafioriti. A disp: Pagliuso, Sicoli, Raso, Lucia, Caputo, Squillace, Zagari, Battaglia, Etuss. All. Graziano Nocera MOLISE: 2 Fiacco, Aricò, Caruso, Colato (Saetta 30’st), De Risio, Doglas, Iafulli (Ballarino 25’st), Merolla, Mohammed (Sacchetti 41’ st), Nardelli (Esposito 30’ st), Sanyang A disp: Tramontano, Ballarino, Esposito, Fratamico, Nigro, Ricciardi, Sacchetti, Saetta, Tullo. All. Errico Caruso Arbitro: Longo (Catania) I Assistente: Pennisi (Catania II Assistente: Conticello (Catania) Marcatori: 3’ pt Merolla (M); 5’ pt Stefano (C), 31’ pt Colato (r) (M). Ammoniti - Calabria: Calabro, Meskar, Parafioriti; Molise: Iafulli, Merolla, Caruso, Aricò. Espulso: Sanyang (M – 35’ st) Note: 150 presenze sugli spalti Prima giornata di gare per la selezione Under 19 del CR Molise, impegnata al Comunale “S. Consales” di Rosolini contro il CR Calabria. Parte benissimo il Molise di Mister Caruso che si fa sentire già nei primissimi minuti di cronometro, gestendo bene il pallino del gioco nell’area avversaria della Calabria.

Ci prova Lega Nazionale Dilettanti subito il molisano Caruso dalla bandierina, ma il suo lancio prende in pieno i pugni del portiere calabrese, che devia prontamente. Ancora angolo per il Molise che questa volta centra il sacco con Merolla al 3’ che, con la sua vibrante sciabolata, sblocca il risultato. Ottimo l’assetto in campo dell’ Under 19 del Molise, che gestisce bene la trama della partita sin dai primi minuti. La Calabria però non ci sta e risponde alla botta del Molise al 5’. Bellissima azione in area da parte della Calabria: a cogliere la sfera é Stefano che, con un lancio al volo, batte in altezza l’estremo difensore molisano Fiacco. Ci prova dalla distanza il Molise al 15’ con il centrocampista dell’Atletico San Pietro in Valle Iafulli, ma il suo lancio scaraventa la sfera oltre la traversa. Ancora Calabria e ancora Stefano al 17’ che in solitaria in area ci prova, ma il lancio indirizza la sfera di poco oltre il legno. Dirige bene l’azione il molisano Colato al 29’ verso Mohammed, ma il suo tiro troppo forte sfiora il palo alla sinistra dell’estremo difensore calabrese Druetto.

Azione fallosa in area e rigore per il Molise al 31’: a calciare dal dischetto è il centrocampista dell’ Olympia Agnonese Colato che con lucidità e concentrazione incasella la rete del sorpasso, lasciando a bocca asciutta il sorpreso Druetto. Tiene bene il passo il Molise con il buon regista difensivo Merolla, il quale coordina il gioco, bloccando in anticipo le idee offensive e pericolose dei rossi calabresi. Ottima l’azione di uno dei protagonisti del match Iafulli al 42’ a servire Nardelli, ma il suo potente tiro ben centrato dirige la sfera oltre il legno orizzontale. Squadre negli spogliatoi con il risultato di 2-1 per il Molise. Sfuma una bella occasione al 16’ il calabrese Stefano su un calcio di punizione, ma il suo lancio di poco scaraventa il pallone oltre lo specchio. Bella l’dea dello stesso al 18’: pesca bene al termine di un‘azione in area avversaria ma davanti a lui c’è il bravo portiere Fiacco che conclude senza problemi. Risponde la selezione U19 di Caruso con Nardelli al 44’, ma il tiro al termine di una bella serie di fraseggi dirige la sfera sul fondo.

Risponde la Calabria con un’azione pericolosa firmata dall’attaccante Stefano, ma a chiudere in prontezza c’è Fiacco che allontana tranquillamente un pallone infuocato. Il Molise in dieci dal 35’ a seguito dell’espulsione di Sanyang riesce a gestire e a chiudere un bel match non mollando mai la spugna. “Partita tirata i ragazzi hanno dato tanto il cuore, la testa e tutto sé stessi, concretizzando una vittoria importante in una partita difficile e piena di contrasti e palloni lunghi. In dieci dal 35’ i miei ragazzi hanno dato ancora di più realizzando tre punti importanti per per il proseguo del torneo. Una vittoria oltre Lega Nazionale Dilettanti l’ostacolo che sicuramente resterà sulla loro pelle e nel loro cuore”. Questa la dichiarazione di Mister Errico Caruso al termine del match. Prossimo appuntamento il 13 aprile 2025 al Comunale “De Simone” di Siracusa, contro la Puglia: seconda giornata di gare, fondamentale la vittoria per continuare a sognare per il percorso di qualificazione al Torneo delle Regioni 2025