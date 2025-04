Rionero Sannitico, abitazione in fiamme per un guasto alla cucina a gas, salva una anziana

Nel primo pomeriggio di sabato 12 aprile a Rionero Sannitico (IS) un’abitazione nel centro storico è andata in fiamme probabilmente per un malfunzionamento della cucina a gas.

Le fiamme partite dalla cucina hanno raggiunto tutti gli ambienti adiacenti, rendendo particolarmente difficili le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze con tre partenze per poter estinguere completamente le fiamme. Al termine dell’intervento è stata dichiarata non praticabile l’abitazione e l’anziana signora ivi residente ha dovuto trovare una sistemazione provvisoria.