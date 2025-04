Agnone capitale del volley giovanile: il Club Italia in collegiale al Palasport dal 14 al 18 aprile

Settimana di grande sport ad Agnone!

Da lunedì 14 a venerdì 18 aprile 2025, il Palasport della cittadina alto-molisana ospiterà il collegiale di pallavolo femminile del Club Italia, uno dei progetti più prestigiosi della Federazione Italiana Pallavolo, volto alla crescita delle giovani promesse del panorama nazionale.​

Fondato nel 1998 per volontà del direttore tecnico Julio Velasco, il Club Italia ha come obiettivo la formazione di atlete di alto livello, selezionando le giocatrici più promettenti del territorio nazionale. Nel corso degli anni, il progetto ha visto la partecipazione di numerose atlete che hanno raggiunto traguardi importanti sia a livello nazionale che internazionale, tra cui le campionesse olimpiche di Parigi 2024 Anna Danesi, Alessia Orro e Paola Egonu.

A guidare il gruppo durante il collegiale sarà il tecnico Marco Mencarelli, nome di spicco della pallavolo italiana e già allenatore della Nazionale femminile maggiore. Le atlete coinvolte sono state selezionate tra le migliori del Sud Italia, rappresentando il futuro del volley nazionale.​

Particolarmente significativa la collaborazione con il territorio: martedì 15 e giovedì 17 aprile, parte della preparazione verrà svolta presso il centro sportivo locale, offrendo a tifosi e appassionati l'opportunità di assistere da vicino agli allenamenti e di apprezzare il talento e la dedizione di queste giovani promesse.​

Un evento che conferma Agnone come punto di riferimento per lo sport giovanile in Molise e che regala entusiasmo e ispirazione a tutta la comunità sportiva locale.​