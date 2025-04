Un dono dal cuore: da San Salvo ad Agnone per Angiolino e il suo amato Tonino

Di origini agnonesi ma residente a San Salvo, ha seguito con grande partecipazione, insieme a tutta la sua famiglia, la toccante vicenda di Angiolino e del suo cane Tonino, che ha commosso l’Italia intera. La storia, seguita con il fiato sospeso sul web e in TV, ha suscitato emozioni profonde: dalle lacrime per il dolore dell’anziano privato del suo fedele compagno, alla gioia immensa per il loro ricongiungimento .

Colpita da tanto amore e da una storia che ha toccato il cuore di tutti, Nicole Montelli, giovane pittrice, disegnatrice sensibile e talentuosa, ha deciso di esprimere i propri sentimenti realizzando un piccolo quadro che rappresenta l’affetto profondo tra Angiolino e Tonino.

Nicole, con la sua sensibilità artistica, riesce a trasformare un momento di vita quotidiana in un'opera d'arte toccante. Il suo disegno è un tributo all'amore incondizionato tra un uomo e il suo cane, un sentimento universale che risuona con chiunque abbia un animale domestico. La scelta di utilizzare l'acquerello, con le sue sfumature delicate, aggiunge un tocco di poesia al disegno, rendendolo ancora più suggestivo.

Oggi Nicole, si è recata ad Agnone per consegnare personalmente il suo dono ad Angiolino, che ha accolto il gesto con commozione e gratitudine.

Ad attenderla c'era anche Tonino, felice e in perfetta salute, che scodinzolava allegro accanto al suo padrone. Un incontro semplice, ma carico di emozione, che ha rinnovato l'importanza dei legami autentici e dell'amore incondizionato che solo un animale può donare.