Pescopennataro: il Comune incontra i cittadini per un confronto sui progetti futuri

Sabato 19 aprile, alle ore 11:00, la Sala Consiliare del Comune di Pescopennataro ospiterà un incontro tra l'Amministrazione comunale e i cittadini. Un'occasione per scambiarsi gli auguri e per discutere dei progetti realizzati e di quelli in programma.

L'evento, promosso dal Sindaco e dall'Amministrazione comunale, si propone come un momento di dialogo aperto e costruttivo con la comunità. Durante l'incontro, gli amministratori presenteranno i principali progetti portati a termine e quelli in fase di realizzazione, illustrando le iniziative future e le tematiche di maggiore rilevanza per la collettività.

La locandina invita i cittadini a partecipare numerosi all'evento. L'immagine di due uova di Pasqua, simbolo di rinascita e speranza, si affianca alla colomba della pace, a sottolineare il clima di serenità e collaborazione che si vuole instaurare.

L'incontro rappresenta un'opportunità preziosa per i cittadini di Pescopennataro di esprimere le proprie opinioni, porre domande e contribuire attivamente alla vita del paese. Un momento di confronto e condivisione, per costruire insieme il futuro della comunità.