TDR 2025 – Giornata amara per Giovanissimi e Allievi del Molise: la Puglia vince 5-0 e 3-0

61° TDR 2025! SECONDA GIORNATA DI GARE PER I GIOVANISSIMI E GLI ALLIEVI MOLISANI! GIOVANISSIMI Chiudono il match con una sconfitta i Giovanissimi di Cicchese, la seconda del TDR contro il C.R. Puglia. 5-0 il risultato finale Molise: 0 Perrella, Di Meo (Venditti 21’st), Zullo (K) (Reale 1’st), Gabsi (VK), Andreozzi, Meccia (acanfora 30’st), Di Muccio, Cerrone, Comparone, Zecchino (Beccia 9’st), D’Aquilante (Focareta 7’ st) A disp.: Bolognese, Del Giudice, Focareta, Francabandiera, Antonelli, Beccia, Reale, Acanfora, Venditti. All.: Dante Cicchese Puglia: 5 Fontanarosa, Piconese, Memeo, Tomeo (VK), Perdonò (K), Diofebo, Di Mauro, Taurino, Racaniello, Rizzi, Milella. A disp.: Salonna, Carbonara, Gernone, Cosenza, Impalea, Giannico, Chirivi, Morelli, Fera All: Marcello Protopapa Reti: Puglia: Diofebo 5’ pt; Pedono 32’ pt, Di Mauro 3’ st, Rizzi 15’ st (r), Impalea 32’ st Arbitro: Tommaso Piccitto sez. di Ragusa I Assistente: Giuseppe Malpasso sez. di Siracusa II Assistente: Gianluca Campa sez. di Siracusa Note: 150 presenze sugli spalti Secondo appuntamento per l’Under 15 del CR Molise nella suggestiva cornice del Campo Comunale “De Simone” di Siracusa contro la selezione U15 della Puglia.

La vittoria per i Molisani di Mister Cicchese è fondamentale per continuare il percorso targato TdR 2025. Primi minuti di studio per le due selezioni che rischiano poco, mantenendo le linee del gioco sulla difensiva. Ci prova al 2’ il pugliese Milella dal limite dell’area, ma il lancio prende in pieno la prodezza di Perrella che devia senza preoccupazioni. La Puglia ci crede sin da subito con il pronto attaccante Diofebo che al 5’ riceve in area e in ottima posizione incasella al volo la prima rete del match.

Ci prova ancora la Puglia al 10’ sulla destra con Di Mauro, ma il lancio troppo forte non raggiunge il centro della porta. Ancora il brioso Di Mauro su calcio di punizione, ma la sua potente bomba dirige la sfera oltre la traversa. Riceve bene Diofebo al 20’ dall’angolo, bello il suo potente centrale che non coglie impreparato il molisano portier Perrella. Ci prova in solitaria lo stesso attaccante del Virtus Francavilla che supera i difensori avversari, accelera e lancia, ma non becca il punto. Allunga le distanze la Puglia con Perdono al 32’ che, riceve da un piazzato, e con un vibrante tiro, batte in altezza l’estremo difensore molisano. Squadre negli spogliatoi con il risultato di 2-0 per la pungente Puglia, dominante nella prima frazione di gioco. La Puglia riparte trova immediatamente la rete con Di Mauro al 3’, approfittando di una disattenzione fatale della retroguardia molisana, realizzando il terzo punto della gara. Molise 0 Puglia 3. Si fa vedere il Molise con Zecchino al 7’ in risposta al calcio di punizione, ma il suo lancio dirige il pallone di poco oltre il palo. Non dà respiro la selezione pugliese di Protopapa, nonostante il risultato a favore, costringendo l’U15 molisana di Cicchese a chiudersi a cerniera in difesa per evitare un ulterioresorpasso.

Il rigore a favore della Puglia per una disattenzione della difesa molisana in area mette in cassaforte il risultato. A calciare dal dischetto è Rizzi al 15’ che con perfezione incasella la rete che spegne ogni speranza per i giovanissimi molisani. Ma la goleada della Puglia non si ferma e a chiudere la briosa carrellata di reti è Impalea, che al 32’ in solitaria e con un preciso sinistro, scatta la foto della fine dei giochi. Molise 0 vs Puglia 5.

Il 14 aprile 2025 la terza giornata di gare della selezione Under 15 Molise contro la selezione del CR Liguria al Comunale di Cassibile. Allievi Seconda sconfitta per il C.R. Molise contro il C.R. Puglia: 3-0 il risultato finale. Molise: 0 Libraro (VK), Gaggion, Pluot, Lupoli (K) (Damiano 14’st), Rossi (Basile 14’st), Iannone (Di Marzo 17’st), Longobardo, Di Stefano (Rossi 14’st), Cinotta, Ercolano (Iadisernia 1’ st), Tanferna (Rubbo 15’st) A disp.: Ricci, Esposito, Damiano, Iadisernia, Rubbo, Venditti, Gallinelli, Basile, Di Marzo All.: Carmine Rienzo Puglia: 3 Semeraro (VK), De Gaetani (Di Girolamo 25’st), Ettorre (Panarelli 10’ st), Gentile, Mastrovito (K), Trebisonda, Soldani (Guagnano 38’st), Catalano, Loconte, Keita (Resina 36’st), Sall Mohamadou A disp.: Ricci, Rossi, Rubbo, Di Stefano, Cinotta, Venditti, Gallinelli, Ercolano, Di Marzo All.: Gioacchino Prisciandaro Reti: Keita 11’ pt; Mastrovito 26’ pt, Sall Mohamadou 10’ st Arbitro: Lorenzo Motta della sez. di Siracusa I Assistente: Gianluca Campa sez. di Siracusa II Assistente: Giuseppe Malpasso sez. di Siracusa Note: 150 presenze sugli spalti Secondo appuntamento nella prestigiosa cornice del “De Simone” di Siracusa, per la Rappresentativa Under 17 del Molise: indispensabile la vittoria per realizzare l’impresa dell’accesso ai Quarti di Finale. Altro match al Torneo delle Regioni 2025 per le due selezioni affamate di conquista e a quota 0 in classifica.

Oggi per gli undici di mister Rienzo la vittoria é fondamentale. Primi minuti di esplorazione per le due selezioni ben posizionate in campo. Si fa sentire subito il Molise al 2’ con Iannone che spizzica di testa non cogliendo impreparato l’estremo difensore pugliese Semeraro. Ci prova il Molise molto propositivo in area con Tanferna al 10’: mozzafiato la sua rovesciata che però fa girare male il pallone che finisce all’esterno della porta oltre il palo destro.

La Puglia risponde e coglie l’attimo all’ 11’ con Keita che al volo supera, approfittando di una disattenzione della retroguardia avversaria e con astuzia buca il sacco con il suo sinistro, dirigendo la sfera alla destra di portier Libraro. Ancora il molisano Tanferna che riceve bene al 21’ e dalla sinistra lancia una bella sfera non cogliendo di sorpresa il portiere pugliese, che chiude con prontezza il cerchio. La Puglia vuole allungare il passo dal Molise. Arriva il botta e risposta con il calcio di punizione di De Gaetani verso il palo: a rispondere alla deviazione ed a una serie rimpalli è Mastrovito, che ha la meglio al 26’, sigillando il risultato di 2-0 per i suoi.

Il Molise vuole recuperare e ci prova con Tanferna al 32’ ben posizionato dalla distanza, ma il suo tiro non spaventa Semeraro che ferma in sicurezza. In chiusura della prima frazione di gioco ultimi tentativi di rimonta del Molise: ci prova Longobardo al 37’ dalla distanza, ma il tiro non desta problemi all’estremo difensore pugliese, che conclude senza problemi. Ancora il Molise con Longobardo che riceve dall’angolo sferzando dal limite un bel lancio, che prende in pieno il fondo . Sul calare del cronometro il protagonista è il molisano Gaggion: quasi dal centrocampo su punizione prova la sferzata, dirigendo il cerchio senza problemi tra le braccia di Semeraro.

Squadre negli spogliatoi con il risultato di 2-0. La Puglia vuole blindare il risultato e si fa pungente con Keita al 4’ ma il tiro prende in pieno le mani di portier Libraro. Subito dopo risponde il Molise con Cinotta che si spinge sulla sinistra e prova il diagonale, scaraventando il pallone poco oltre il palo destro. Le sostituzioni per la selezione Under 17 del Molise non sono sufficienti a cambiare la metrica del gioco davanti ad una selezione pugliese poco permissiva e molto attenta in difesa. La Puglia mette al sicuro il risultato e lo fa con Sall Mohamadou al 10’ che in solitaria supera la retroguardia e, dalla destra, spiazza un bel vortice senza respiro per portier Libraro. Al 32’ si fa rivedere la Puglia con Recina, che pesca al termine di una bella azione, ma il tiro è troppo impreciso e finisce sul fondo.

Bello il tiro di punizione al 36’ del molisano Longobardo, che sfiora il palo e spegne l’ipotesi di una possibile riscrittura del match. Gli ultimi minuti di lancette non cambiano la narrativa della competizione, che fotografa la vittoria della Puglia sul Molise. 3-0 il risultato finale. Il 14 aprile 2025 la terza giornata di gare della selezione Under 17 del Molise contro la selezione del CR Liguria al Comunale di Cassibile.