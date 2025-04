Fine vita, anche il Molise presenta la sua proposta di legge: "Un diritto giÃ  riconosciuto"

E' stata presentata questa mattina, lunedì 14 aprile 2025 alle ore 10 e 15 nella sala della biblioteca "Lello Lombardi" del Consiglio regionale del Molise, in via IV Novembre, a Campobasso, la proposta di legge per l'attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale sul fine vita. Dopo la Toscana, dove la legge è in vigore da pochi giorni, anche il Molise ha depositato la sua PdL per applicare quanto disposto dalla Consulta con le sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 e definire ruoli, tempi e procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito.fai titolo giornalistico La proposta, di cui Alessandra Salvatore è prima firmataria, è stata sottoscritta anche dai consiglieri regionali Vittorino Facciolla, Micaela Fanelli, Angelo Primiani, Roberto Gravina, Andrea Greco, Massimo Romano e, per la maggioranza, da: Armandino D'Egidio, Stefania Passarelli e Massimo Sabusco.

Collegata in videoconferenza l'avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni oltre a diversi rappresentanti di Cellula Molise della Luca Coscioni. Ribadito che un fine vita dignitoso per chi, consapevolmente, sceglie di mettere fine alle proprie sofferenze è un diritto già riconosciuto, la proposta, che tutti i presenti hanno auspicato possa essere approvata all'unanimità dell'intera assemblea legislativa molisana, indica le competenze regionali, i tempi e anche ciò che spetterebbe ad Asrem senza impattare suo bilancio regionale e senza andare in contrasto col Piano di rientro essendo l'iniziativa perfettamente coerente col raggiungimento dei Lea.

Regioni come il Molise (e, a breve, anche Umbria e Trentino) vanno a colmare l'assenza di una legge nazionale dopo svariati pronunciamenti di Tribunali che hanno più volte imposto verifiche rapide della condizione del paziente per evitargli ulteriori sofferenze e condannato le Asl inadempienti.