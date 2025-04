61Â° Torneo delle Regioni â€“ Under 15: La Liguria travolge il Molise 4-0 e vola verso la qualificazione

Cassibile (SR), 14 aprile 2025 – Termina con una sconfitta netta l’avventura dell’Under 15 del Comitato Regionale Molise al 61° Torneo delle Regioni. Nella terza e ultima giornata della fase a gironi, i ragazzi di mister Cicchese cedono 4-0 alla Liguria, autentica protagonista del match disputato sul campo di Cassibile.

Una Liguria affamata di punti e determinata a strappare il pass per i quarti di finale non ha lasciato scampo al Molise, apparso sin dai primi minuti in difficoltà contro il ritmo e la qualità degli avversari. Dopo un primo tentativo fuori misura al 5’ da parte di Gasparini, è lo stesso attaccante ligure a firmare l’1-0 al 7’, con un preciso piazzato che sblocca il match.

Il raddoppio arriva pochi minuti dopo, al 15’, con Daneri che finalizza una bella azione corale della Liguria. Il Molise fatica a reagire e al 19’ subisce anche il terzo gol con Badano, che approfitta di un’incertezza difensiva e trafigge Perrella con un tiro imparabile. Il primo tempo si chiude sul 4-0 grazie alla doppietta personale di Gasparini al 25’, libero di colpire ancora in area.

Nel secondo tempo, complice anche la girandola di cambi da entrambe le parti, i ritmi si abbassano. Il Molise prova a reggere l’urto e a rendere meno amara la sconfitta, ma non riesce mai realmente a impensierire la retroguardia ligure. Al 10’ De Col ci prova dalla distanza, ma Perrella risponde presente.

Triplice fischio e fine dei giochi: la Liguria conquista tre punti preziosi e guarda con ottimismo alla fase a eliminazione diretta. Per il Molise, invece, il Torneo delle Regioni si chiude qui, con l’amarezza per tre sconfitte in altrettante gare ma anche con l’esperienza formativa di un confronto di altissimo livello giovanile.

TABELLINO

Liguria – Molise 4-0

Marcatori: 7’ e 25’ Gasparini, 15’ Daneri, 19’ Badano

Liguria: Nassano, Badano, Barone, D’Ambrosio, Daneri (9’st Hila), Gasparini, Ginatta (1’st Ruggiero), Lo Conte, Panasia (1’st Caruso), Stamilla (1’st De Col), Tella.

A disp.: Vincenzi, Arancino, Caruso, Condurso, De Col, Dessì, Finizola, Hila, Ruggiero.

All.: Andrea Cardini.

Molise: Perrella, Zullo (K) (27’ pt Zecchino), Del Giudice (16’st Beccia), Gabsi (VK), Andreozzi, Meccia (12’st Francabandiera), Di Muccio, Cerrone, Di Meo (31’st Venditti), Acanfora (2’st Reale), D’Aquilante (16’st Focareta).

A disp.: Bolognese, Comparone, Antonelli.

All.: Dante Cicchese.

Arbitro: Schiavone (Siracusa)

Assistenti: Canto, Prolettini (Siracusa)

Spettatori: circa 100