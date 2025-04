Rifiuti e responsabilità: a lezione di sostenibilità alla 'D’Agnillo' di Agnone

Si è svolta nelle aule della scuola secondaria di primo grado “G.N. D’Agnillo” di Agnone un’importante mattinata di sensibilizzazione dedicata alla raccolta differenziata, nell’ambito del progetto “Obiettivo Comune” promosso dal COPRIS e attuato da RES.

L’incontro ha rappresentato un importante momento formativo per gli studenti, coinvolti in un’attività didattica interattiva finalizzata a promuovere comportamenti consapevoli e responsabili in tema di gestione dei rifiuti. All’evento hanno preso parte anche il presidente del COPRIS, Pasqualino de Benedictis, e l’assessora comunale Enrica Sciullo.

Durante l'incontro, Carmen D’Antonino ha illustrato agli alunni il funzionamento della raccolta differenziata, spiegando nel dettaglio il percorso dei rifiuti, in particolare della plastica, e il lavoro svolto da RES nel processo di recupero e trasformazione. Inoltre, è stata approfondita anche l’attività delle due realtà coinvolte, COPRIS e RES, e i progetti che stanno portando avanti per promuovere una cultura della sostenibilità.

Contestualmente è avvenuta la consegna degli ecobox per la raccolta differenziata, in distribuzione in questi giorni non solo presso le scuole elementari e medie del territorio, ma anche presso le sedi dei municipi consorziati. Inoltre, è stato presentato un opuscolo informativo con nozioni sulla raccolta differenziata e contenente un "dizionario dei rifiuti" che i cittadini potranno ritirare presso il proprio Comune.

Una mattinata formativa che ha visto collaborare istituzioni e realtà del territorio per far fiorire la cultura del rispetto dell’ambiente anche tra le nuove generazioni.