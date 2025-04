Perdita di acido cloridrico da un TIR nelle gallerie di Isernia: traffico in tilt, intervento dei Vigili del Fuoco NBCR

Nel pomeriggio di oggi, un incidente verificatosi tra le gallerie di Isernia Nord e Centro ha causato una lunga coda di veicoli. Tra i mezzi coinvolti, anche un TIR adibito al trasporto di acido cloridrico. L'autista del mezzo, sceso per verificare la causa dell'interruzione del traffico, si è accorto che il proprio veicolo stava perdendo la sostanza pericolosa.

Immediatamente ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui le unità NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando di Isernia, che hanno individuato e contenuto la perdita. Considerata la pericolosità dell'acido cloridrico, è stato deciso di procedere con il travaso su un altro mezzo appositamente predisposto sul posto.

Grazie alla collaborazione delle Forze dell'Ordine e del personale ANAS, sono stati attivati percorsi alternativi per consentire in sicurezza le operazioni di travaso, che si sono concluse intorno alle ore 20:00. Presente anche il personale di ARPA Molise, per gli accertamenti e le verifiche ambientali di competenza.