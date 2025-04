Crisi idrica, il Presidente Roberti a Bari: “Interventi urgenti e ristori per il Molise”

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato, a Bari, nella sede di Acque del Sud, nel pomeriggio di martedì 22 aprile 2025, a un incontro convocato dal Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell'Acqua, per una verifica delle attività intraprese e da intraprendere nel breve periodo, nonché per una condivisione nella programmazione degli interventi necessari a mitigare lo stato crisi.

Presenti, oltre al Presidente Francesco Roberti, i rappresentanti dell'Autorità di Distretto; le Regioni Puglia, Basilicata, Campania; i Consorzi di Bonifica; Acquedotto Pugliese. Il Presidente Francesco Roberti, così come aveva già riferito al Sottosegretario all'Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra, ha ribadito che, pur riconoscendo la necessità rappresentata dalla Regione Puglia circa l'utilizzo dell'acqua dell'invaso del Liscione, la Regione Molise ha come obiettivo quello di reperire le necessarie risorse per alcuni importanti lavori, come il Dragaggio della Diga del Liscione e per la realizzazione di importanti opere in favore della Piana di Melanico nella zona di Santa Croce di Magliano e per i terreni del Basso Molise, come i canali irrigue e le centrali di pompaggio, per gestire in modo più efficiente le risorse idriche.

Il Commissario Nicola Dell'Acqua ha concordato sull'importanza di tali interventi, rendendosi disponibile a reperire le necessarie risorse per queste opere indispensabili, finalizzate alla migliore ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua per l'uso irriguo. "Alla luce di tutto ciò – il commento del Presidente Francesco Roberti – siamo disponibili a confrontarci in maniera costruttiva sull'utilizzo dell'acqua in eccesso e alla preziosa risorsa che, dalla Diga, viene dispersa in mare, ma ovviamente quelle opere diventano indispensabili e la Regione Molise, pur solidarizzando, oltre a vedere soddisfatte le proprie esigenze, deve ottenere il giusto ristoro a fronte della cessione".