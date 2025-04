Trivento si prepara ad accogliere Monsignor Cibotti: cerimonia confermata per sabato 26 aprile.

Trivento (CB) – La comunità di Trivento è in attesa dell'arrivo del suo nuovo pastore, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Camillo Cibotti, il cui ministero episcopale nella Diocesi inizierà ufficialmente sabato 26 aprile. La Curia Vescovile di Trivento, attraverso un comunicato diramato in data 23 aprile, ha confermato la data precedentemente stabilita per l'insediamento.

Nonostante la concomitanza con i funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno nella mattinata, la cerimonia di accoglienza di Monsignor Cibotti si terrà regolarmente nel pomeriggio di sabato, con il suo arrivo previsto per le ore 18:00. La Conferenza Episcopale Italiana (Cei) ha sottolineato il carattere prettamente religioso dell'evento, assicurando che non vi sarà sovrapposizione temporale con le esequie del Pontefice.

In segno di rispetto per la scomparsa del Santo Padre, eventuali festeggiamenti civili sono stati annullati, concentrando l'attenzione sul significato spirituale del momento. La comunità si preparerà ad accogliere il suo nuovo vescovo con il tradizionale corteo e la solenne funzione religiosa che si svolgerà nella cattedrale di Trivento.

Il comunicato della Curia Vescovile ha inoltre fornito una precisa indicazione logistica: in caso di condizioni meteorologiche avverse nella giornata di sabato, l'intera cerimonia di insediamento si terrà all'interno della cattedrale. Questa disposizione assicura che l'accoglienza del nuovo pastore possa avvenire in un ambiente consono e protetto, garantendo la partecipazione della comunità indipendentemente dal tempo.

L'arrivo di Monsignor Cibotti segna un nuovo capitolo per la Diocesi di Trivento, e la comunità si appresta ad accoglierlo con fede e devozione, in un momento di preghiera e unione per la Chiesa universale e per la sua nuova guida spirituale.