Agnone celebra l'80Â° anniversario della Liberazione: cerimonia in Piazza UnitÃ  d'Italia

Agnone (IS) – Giovedì 25 aprile, la comunità di Agnone si unirà per commemorare l'80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo. L'appuntamento è fissato alle ore 19:00 in Piazza Unità d'Italia, dove cittadini e istituzioni si ritroveranno per onorare la memoria delle vittime e celebrare le libertà conquistate grazie al sacrificio e al coraggio dei partigiani e delle partigiane.

La giornata sarà un momento solenne di ricordo di coloro che hanno reso possibile la nascita di un'Italia democratica. Come da tradizione, si procederà alla deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, un gesto simbolico per rendere omaggio al loro sacrificio e al loro impegno per la libertà.

L'80° anniversario della Liberazione sarà anche un'occasione per rinnovare l'impegno collettivo verso i valori fondamentali della pace, della libertà, della solidarietà e della fratellanza tra i popoli. In un contesto globale complesso, la celebrazione assume un significato ancora più profondo, richiamando la responsabilità di ogni cittadino nel difendere attivamente questi principi.

L'Amministrazione comunale invita calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di memoria civile e di condivisione dei valori fondanti della Repubblica italiana. Le parole di Sandro Pertini, citate nell'invito – "Difendere la libertà è un dovere di ogni cittadino" – risuonano con particolare forza, sottolineando l'importanza della partecipazione attiva e consapevole di ciascuno nella tutela della democrazia e della libertà.