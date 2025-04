Dall’Olympia Agnonese alla Serie B: Salim Diakité incoraggia i Pulcini granata al Torneo “Spiagge d’Abruzzo”

Salim Diakité carica i Pulcini dell’Olympia Agnonese: “Dare tutto e divertirsi!”



Un messaggio speciale, carico di affetto e motivazione, è arrivato direttamente da Palermo per i giovani calciatori dell’Olympia Agnonese impegnati nella Tre Giorni del Torneo Internazionale “Spiagge d’Abruzzo”. A mandarlo è Salim Diakité, difensore del Palermo e della nazionale maliana, che non ha dimenticato le sue origini sportive proprio con la maglia dell’Olympia.

Classe 2000, nato a Gonesse in Francia, Diakité ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio con il club molisano, prima di spiccare il volo verso il professionismo. Oggi è una delle colonne difensive del Palermo in Serie B e veste con orgoglio anche la maglia della nazionale del Mali.

Nel suo videomessaggio, il giocatore ha voluto incoraggiare i pulcini dell’Olympia:

“Mi raccomando, ragazzi: date tutto in campo, divertitevi e portate in alto il nome della nostra squadra. Ricordate che ogni grande sogno parte da tornei come questo. Forza Olympia!”

E ha aggiunto con un sorriso:

“Ad Agnone e con l’Olympia mi sono trovato benissimo. È lì che ho cominciato a credere davvero nel calcio. Conservo ricordi bellissimi.”

Per il tredicesimo anno consecutivo, la categoria “Pulcini” (classe 2014-2015) rappresenterà con orgoglio i colori granata alla 27ª edizione del Torneo Internazionale “Spiagge d’Abruzzo” 2025.

L’evento, che si svolge a Roseto degli Abruzzi (Teramo) da oggi 25 al 27 aprile, vedrà la partecipazione di numerosi club nazionali ed europei, offrendo ai 17 giovani atleti molisani un’importante opportunità di crescita tecnica, sportiva e personale.

Parole, quelle di Diakité, che caricano ulteriormente l’ambiente e regalano entusiasmo ai baby calciatori, chiamati a vivere una tre giorni di sport e amicizia all’insegna dei veri valori del calcio.

Da Agnone a Palermo, passando per Roseto: la passione granata continua a scrivere storie bellissime.