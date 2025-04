Roccavivara, approvato il rendiconto di gestione 2024, Minni: “Parlano i numeri”

Durante la seduta del 28 aprile, il Consiglio Comunale di Roccavivara ha approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024. Il sindaco Angelo Minni ha tracciato il bilancio dei quattro anni di amministrazione, definendo il 2024 “un altro anno molto importante per i risultati raggiunti dal punto di vista finanziario”.

Tra i dati più significativi, il Comune chiude l’anno con una cassa positiva di oltre un milione di euro (1.066.210,15) e un avanzo di amministrazione di € 142.558,44, di cui € 18.461,00 disponibili. Inoltre, per il quarto anno consecutivo, non si è dovuto ricorrere all’anticipazione di tesoreria, a differenza del passato, quando si superavano € 100.000 annui.

“Per noi parlano i numeri”, ha dichiarato Minni, evidenziando che il risultato è frutto di una gestione attenta e di un costante lavoro di squadra.

Importanti anche i risultati ottenuti sul fronte delle opere pubbliche, con interventi per oltre € 1.200.000: tra questi, la messa in sicurezza del territorio in località Preci, il rifacimento della strada interpoderale “Acquara”, la riqualificazione della viabilità urbana e della pubblica illuminazione. È stata inoltre definita, dopo oltre vent’anni, la questione del PEU di Via Principe Umberto, e sono stati realizzati i murales in Vico Morrotto grazie al contributo artistico di Claudia Croma e Laura Fratangelo.

Sul piano dell’innovazione digitale, il Comune ha ottenuto ulteriori finanziamenti per € 31.692,40 attraverso la partecipazione a bandi del PNRR.

“Ottenere questi risultati richiede testardaggine, caparbietà e un lavoro continuo, spesso svolto in silenzio”, ha aggiunto il sindaco. Guardando al futuro, Minni ha espresso fiducia nel mantenimento del trend positivo: “I risultati ottenuti in questi quattro anni ci rendono orgogliosi e siamo convinti che possano migliorare ulteriormente