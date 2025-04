Ospedale di Agnone a rischio: il gruppo 'Identità e Futuro' interroga il Sindaco sul futuro della sanità locale

Il Gruppo Politico Agnone Identità e Futuro, in previsione del prossimo Consiglio Comunale del 30 aprile, ha presentato l’Interrogazione in merito alla situazione attuale e futura dell’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, del Distretto (di Isernia), del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118. Da tempo, su tali importanti argomenti si susseguono notizie allarmanti che mettono a repentaglio i diritti e gli interessi della Collettività, oltre che l’economia del Territorio non solo dell’Alto Molise.

Si parla, ad esempio, di probabile chiusura della UOC di Medicina ad Agosto, visto che i due medici strutturati residui hanno presentato le dimissioni, oltre che di demedicalizzazione sull’ambulanza del Servizio 118. Finora, a riguardo, non è stata fornita alcuna informazione ufficiale né istituzionale da parte dell’amministrazione e, per questa ragioni, il Gruppo Politico Agnone Identità e Futuro ha chiesto “se il Sindaco o la Giunta si sono attivati a riguardo dell’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, del Distretto (di Isernia), del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118 e, nel caso, quando, con chi e in che modo”. A tale Interrogazione, Agnone Identità e Futuro ha chiesto fosse data risposta per iscritto. Il Gruppo Politico “Agnone Identità e Futuro” Il Capogruppo Avv. Vincenzo Scarano

INTERROGAZIONE https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/I/Interrogazione-Ospedale-San-Francesco-Caracciolo,-Distretto-di-Isernia,-Dipartimento-di-Prevenzione-e-Servizio-118..pdf