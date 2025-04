I Nomadi in concerto a Trivento per la festa di Sant’Antonio

Il comitato feste, guidato con entusiasmo da Giuseppe Florio, ogni anno si impegna per portare in paese artisti di primo piano della musica italiana. È stato proprio il presidente, con un post sui social, ad annunciare la scelta per quest’anno: “Buongiorno a tutti cari amici, questa è la nostra scelta per quest’anno, speriamo di non avervi deluso.”

Nell’occasione, ha anche pubblicato la locandina ufficiale, svelando i protagonisti della serata.

Nel corso degli anni, la festa di Sant’Antonio è cresciuta, diventando un appuntamento fisso, capace di attirare visitatori anche da fuori regione. Sul palco si alternano alcuni tra i nomi più noti della scena musicale, dai protagonisti dei tormentoni estivi ai pilastri che hanno fatto la storia della musica italiana. Ogni edizione regala a Trivento serate indimenticabili, nel segno della tradizione, della musica e della voglia di stare insieme, contribuendo a far conoscere il paese ben oltre i confini regionali.