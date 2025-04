Agnone corre su due ruote: il 11 maggio ritorna la XCO Challenge tra sport, natura e solidarietÃ "

Il prossimo 11 maggio ad Agnone, lungo i sentieri che circondano il piccolo promontorio di contrada Calvario, si terrà la gara di mountain bike valida per il circuito interregionale XCO DAMA Challange Abruzzo e Molise 2025. La ASD Molise Cycling Team in stretta collaborazione con il comune di Agnone, la proloco, il comitato di quartiere e le associazioni del terzo settore del centro alto molisano, organizza anche quest’anno un evento di sport e promozione del territorio che punta a fare conoscere, attraverso anche una gara di mountain bike, il Molise ed i suoi tesori.

Dal 2021 il progetto si è articolato in una gara su circa 42 chilometri; da quest’anno la formula cambia per un circuito di circa 4.1 km da percorrere cinque volte posto nei pressi del centro urbano in collaborazione con i volontari della comunità agnonese che si stanno occupando in questi giorni delle ultime rifiniture tecniche al percorso. La scelta di una formula denominata XCO secondo gli standard della Federazione Ciclistica Italiana è dettata anche dalla volontà di lasciare ai ragazzi ed agli appassionati di mountain bike che visitano Agnone, un circuito permanente da usare tutto l’anno per allenarsi e divertirsi aggiungendo, edizione dopo edizione, elementi tecnici e varianti, creando di fatto un bike park permanente a poche centinaia di metri dal corso principale di Agnone.

La mattina dell’11 maggio atleti dalle vicine regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Lazio insieme ai tesserati delle società molisane, si ritroveranno alle 9.00 per il raduno ed i saluti alla comunità in piazza Giovanni Paolo II per poi essere scortati, passando per il centro storico ed il corso della città, fino all’arco di avvio della gara posizionato al termine della panoramica intitolata al grande sportivo Pietro Mennea . Ai primi cento iscritti è stato preparato un pacco gara di benvenuto con specialità enogastronomiche del territorio alto molisano e non solo, per portare in questo modo a casa, oltre al ricordo della gara, un motivo in più per tornare e visitare il Molise.

La collaborazione con le piccole aziende artigiane, i laboratori gastronomici ed i commercianti del comune di Agnone ha consentito di raccogliere quanto necessario, ed a loro va il grazie del comitato organizzatore. AI primi tre classificati assoluti saranno donate le campane del Giubileo della Pontificia Fonderia Marinelli, anche qui un ricordo prezioso legato alla tradizione della lavorazione dei metalli di Agnone.

Le premiazioni saranno effettuate al termine della gara presso piazza Giovanni Paolo II intorno alle 12.30 con a seguire il gradito rinfresco per gli atleti preparato dalle associazioni di volontariato. Quest’anno la gara che unisce sport e territorio, ha voluto abbracciare anche un progetto di solidarietà importante, quello dell’uliveto di Gianna, un piccolo segno tangibile creato dalla famiglia Ferrelli per sostenere la ricerca scientifica.

La Molise Cycling Team ha voluto, attraverso un versamento all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, adottare un ulivo da piantumare insieme alle oltre 120 piante già presenti, impegnandosi a rinnovare ogni anno l’impegno in sostegno della ricerca contro il cancro. Per suggellare questo rapporto il percorso della gara costeggerà l’uliveto della famiglia Ferrelli in modo che anche gli atleti possano percepire la forza di questo progetto in cui il dolore si è trasformato in speranza per il futuro.